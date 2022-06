(Di martedì 7 giugno 2022)lancia ildelper le attività delle zone diGaribaldi, Corso Garibaldi,Mercato,del, Corso Umberto I e Via. La costituzione è prevista entro l’estate, di concerto con il Comune die la Regione Campania: quest’ultima ha deliberato lo stanziamento di 5 milioni di euro da spendere entro il 2022 per tutti i distretti commerciali che nascono. Ilè stato presentato questa mattina nella sala diSant’Eligio. Presenti, tra gli altri, il presidente die Campania (e vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno) ...

gazzettanapoli : Confesercenti Napoli lancia il progetto del Distretto Commerciale per le attività delle zone di Piazza Garibaldi, C… - fattidinapoli : Confesercenti Napoli: Lanciato il progetto del Primo Distretto Commerciale nel cuore della c... -… - XinhuaItalia : Domenica mattina, il centro commerciale U-Town nel distretto Chaoyang di Pechino ha accolto un gruppo di acquirenti… -

Il Denaro

...presidiare la sicurezza e la viabilità stradale ma anche il controllo dell'abusivismoe ... Chiusura totale al traffico tutti i giorni, dalle ore 18 e alle ore 24 nelTortona - ...Ilnasce con l'obiettivo di realizzare azioni che possano contribuire alla valorizzazione e rigenerazione delle aree urbane a vocazioneanche mediante la realizzazione di ... Distretto commerciale nel cuore di Napoli, progetto di Confesercenti: un hub da piazza del Carmine a via Duomo - Ildenaro.it Un progetto per le attività di Piazza Garibaldi, Corso Garibaldi, Piazza Mercato, Piazza del Carmine, Corso Umberto I e Via Duomo.Il Comune di Seregno sarà capofila del progetto, che andrà presentato entro la scadenza del 6 settembre. Il contributo massimo sul tavolo è di 630mila euro ...