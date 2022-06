CIES | Osimhen tra i più ‘preziosi’ della Serie A | svelato il valore e la posizione in classifica

(Di martedì 7 giugno 2022)Football Observatory ha stilato una lista dei primi 100 calciatori di tutto il mondo perstimato. In testa allac’è Kylian Mbappé (206 milioni di euro), gioiellonazionale francese e fresco di rinnovo a cifre record con il Psg. L’attaccante parigino vola al primo posto di questa specialesuperando Vinícius Júnior (185 milioni di euro), neovincitoreChampions League con il Real Madrid, e Erling Haaland (153 milioni di euro), nuovo attaccante del Manchester City. Victor– Napoli (Photo by Miguel MEDINA / AFP) (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images) A figurare inanche alcuni calciatori diA: primo su tutti l’argentino dell’Inter Lautaro Martinez, il ...

Il Football Observatory ha pubblicato i nomi dei cento calciatori dai valori di mercato più alti. ... 53.6 milioni di euro Lorenzo Pellegrini (Roma): 51 milioni di euro Victor Osimhen (Napoli): 51 ... L'ultimo post settimanale del Football Observatory prima della pausa estiva presenta i primi 100 valori di trasferimento ... L'ultimo post settimanale del CIES Football Observatory prima della pausa estiva presenta i primi 100 valori di trasferimento stimati per i giocatori di tutto il mondo. Kylian Mbappé (206€) torna in ...