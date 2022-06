Calciomercato Juve | clamoroso doppio colpo in arrivo

Advertising

cmdotcom : #DeLigt spaventa la #Juve: 'Non sono sicuro di rinnovare. Guardo al progetto sportivo, due quarti posti non bastano… - Gazzetta_it : Juve-Cuadrado, sul rinnovo parti distanti. E l’Inter aspetta... #calciomercato - Corriere : Il Barcellona piomba su Di Maria, la Juve teme la beffa: cosa sta succedendo - ZonaBianconeri : RT @Calciom94478250: ?Ufficiale:Pogba Juve fatta, contratto 8+2 di bonus. Venerdì in mattinata a Torino, pomeriggio fissate le visite medic… - Calciom94478250 : ?Ufficiale:Pogba Juve fatta, contratto 8+2 di bonus. Venerdì in mattinata a Torino, pomeriggio fissate le visite me… -

Tuttosport

Commenta per primo In bilico, in casa, il futuro di Arthur . Il brasiliano è fuori dal progetto tecnico di Max Allegri e il suo procuratore, Federico Pastorello, è al lavoro per trovargli una nuova sistemazione. Finito nel mirino di ...La Juventus sarà protagonista del prossimo, non ci sono dubbi sulla volontà di costruire una squadra da primato. Le prossime settimane dunque saranno molto importanti per capire quali saranno i nuovi innesti in arrivo per mister ... Calciomercato Juve, la difesa: Molina resta caldo, attesa Koulibaly “Max la vuole così”. E’ questa l’apertura di Tuttosport che apre con la Juventus: "Da Koulibaly a Pogba, da Molina a Raspadori: nei piani della Juve un rinforzo per ogni reparto. Intanto su Di Maria c ...Andrea Pirlo è vicinissimo al ritorno in panchina. La sua carriera da allenatore riparte dalla Turchia: ad un passo l’accordo con il club ...