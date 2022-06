Basma come Saman? La pista delle nozze combinate dietro la scomparsa (Di martedì 7 giugno 2022) La 18enne pakistana è scomparsa da Galliera Veneta (Padova) dallo scorso 31 maggio. Tra le ipotesi, anche la fuga dalle nozze combinate Leggi su ilgiornale (Di martedì 7 giugno 2022) La 18enne pakistana èda Galliera Veneta (Padova) dallo scorso 31 maggio. Tra le ipotesi, anche la fuga dalle

