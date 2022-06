Altre sberle per Conte: “Con la caduta del governo addio ai soldi del Pnrr” (Di martedì 7 giugno 2022) Enrico Letta fa abbassare le penne a Giuseppe Conte, facendo scricchiolare l'alleanza tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Ad un'iniziativa elettorale a Barletta con Debora Serracchiani, Assuntela Messina, Marco Lacarra a sostegno della candidata Santa Scommegna il segretario dem ha avvertito il grillino: “Se si andasse a un'interruzione dell'attività di governo si perderebbero le risorse del Pnrr. Quando noi diciamo che siamo per tenere in vita il governo fino alla fine della legislatura e che subito dopo il voto un governo prenda subito il testimone, lo diciamo perché la quantità enorme di risorse europee è la partita fondamentale”. “C'è una parte d'Italia - ribadisce Letta - per la quale queste elezioni valgono doppio. Gli investimenti del Pnrr arrivano con una clausola ... Leggi su iltempo (Di martedì 7 giugno 2022) Enrico Letta fa abbassare le penne a Giuseppe, facendo scricchiolare l'alleanza tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Ad un'iniziativa elettorale a Barletta con Debora Serracchiani, Assuntela Messina, Marco Lacarra a sostegno della candidata Santa Scommegna il segretario dem ha avvertito il grillino: “Se si andasse a un'interruzione dell'attività disi perderebbero le risorse del. Quando noi diciamo che siamo per tenere in vita ilfino alla fine della legislatura e che subito dopo il voto unprenda subito il testimone, lo diciamo perché la quantità enorme di risorse europee è la partita fondamentale”. “C'è una parte d'Italia - ribadisce Letta - per la quale queste elezioni valgono doppio. Gli investimenti delarrivano con una clausola ...

Advertising

blackbloc1312 : @JFCmarco Uno che si presenta dicendo 'tu non sai con chi stai parlando' merita 2 sberle,una testata e la testa nel… - quelladeicorvi : @Segnoditerra_1 Vero, per molte situazioni è così, e diventa a dir poco salvifico. Per altre no, quelle dove la fin… - Ibrahimano_81 : Quanto godo che quel caprone di Mangimi non convochi Tonali, così l'Itaglia continuerà a fare figure di merda e a p… - temisaba95 : ..e prenderà altre sonore sberle... SDEEEEENNNGGG!?????????????????? - gabriele_satto : @emmevilla Più scena che danno, un po' come tutte le altre dichiarazioni: rublo forte, l'occidente ci sta coprendo… -