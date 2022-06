(Di martedì 7 giugno 2022) Negli scorsi giorni vi avevamo scritto di un infortunio occorso addurante il suo match contro Samoa Joe a Double or Nothing: nonostante la vittoria dell’Owen Hart Foundation Tournament, l’ex campione di NXT aveva concluso la serata con un velo di tristezza. Il wrestler era stato anche precauzionalmente rimosso da un 5 vs. 5 match nell’episodio di Dynamite successivo al PPV, lasciando presagire unstop forzato. A quanto pare però, non si tratterebbe didie ci si aspetta il ritorno sul ring dinelle prossime settimane.già pronto per? Secondo quanto riportato da Bryan Alvarez del Wrestling Observer Live, il Playboy di Panama City ha riportato un infortunio alla ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE AEW: Nulla di grave per Adam Cole, probabile la sua presenza a Forbidden Door - -

... che negli Stati Uniti ha un seguito che non hada invidiare a Nba o Nfl. E WrestleMania ...il figlio della leggenda Dusty Rhodes aveva recitato un ruolo fondamentale nella fondazione della(...Andiamo con ordine: il wrestler professionista si chiama Evil Uno e gioca nella, una ... In mezzo al, non chiedeteci perché, il collega (chiamato Cluster) ha confessato ad Evil Uno di non aver ...Negli scorsi giorni vi avevamo scritto di un infortunio occorso ad Adam Cole durante il suo match contro Samoa Joe a Double or Nothing: nonostante la vittoria dell'Owen Hart Foundation Tournament, l'e ...Nelle scorse ore si era diffusa la voce di un infortunio per l'American Dragon, Bryan Danielson: l'ex WWE si sarebbe infortunato durante l'Anarchy In The Arena match di Double or Nothing, destando mol ...