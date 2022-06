Adesso alla Libia serve una terza via. Il punto di Ruvinetti (Di martedì 7 giugno 2022) Lo stallo istituzionale in Libia continua, ed è oggettivo ormai che serva una spinta per poterlo risolvere, con una soluzione che diventa sempre più chiara: affidare l’incarico di costruire l’esecutivo a una figura terza che sia rappresentativa e garante dei due poli di potere presenti, che nel giro di un anno e mezzo superi le divisioni e porti al voto. Se il premier uscente, Abdelhamid Dabaiba, non si muove da Tripoli, e se quello incaricato, Fathi Bashaga, non vi sta entrando perché consapevole che farlo significherebbe aprire la via dello scontro fisico, dell’uso della forza e in definitiva della riapertura di una stagione violenta, allora è chiaro che serva una terza via per sbloccare un’empasse. Attualmente Bashaga si è spostato con il suo governo potenziale da Tobruk — città che fa da sede al parlamento HoR che lo ha incaricato ... Leggi su formiche (Di martedì 7 giugno 2022) Lo stallo istituzionale incontinua, ed è oggettivo ormai che serva una spinta per poterlo risolvere, con una soluzione che diventa sempre più chiara: affidare l’incarico di costruire l’esecutivo a una figurache sia rappresentativa e garante dei due poli di potere presenti, che nel giro di un anno e mezzo superi le divisioni e porti al voto. Se il premier uscente, Abdelhamid Dabaiba, non si muove da Tripoli, e se quello incaricato, Fathi Bashaga, non vi sta entrando perché consapevole che farlo significherebbe aprire la via dello scontro fisico, dell’uso della forza e in definitiva della riapertura di una stagione violenta, allora è chiaro che serva unavia per sbloccare un’empasse. Attualmente Bashaga si è spostato con il suo governo potenziale da Tobruk — città che fa da sede al parlamento HoR che lo ha incaricato ...

