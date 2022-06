Abolizione reddito di cittadinanza, secca bocciatura in un referendum: Renzi gongola (Di martedì 7 giugno 2022) Senza mettere in mezzo le forze politiche: questa la premessa del direttore dei Tg La7 Enrico Mentana presentando il sondaggio realizzato da SWG per la rete sul reddito di cittadinanza . Cosa deciderebbero di fare - la domanda - gli italiani in caso di un referendum sulla misura ... Leggi su ilriformista (Di martedì 7 giugno 2022) Senza mettere in mezzo le forze politiche: questa la premessa del direttore dei Tg La7 Enrico Mentana presentando il sondaggio realizzato da SWG per la rete suldi. Cosa deciderebbero di fare - la domanda - gli italiani in caso di unsulla misura ...

Advertising

SoniaLaVera : RT @ilgiornale: Reddito di cittadinanza? Gli italiani non lo vogliono. Il 54% dei nostri connazionali voterebbe 'sì' all’abolizione del #Rd… - elvise1657 : RT @ilriformista: Il sondaggio Swg per La7. Secca bocciatura da parte degli italiani della misura introdotta dal governo Conte 1 https://t… - rumba15342942 : RT @ilgiornale: Reddito di cittadinanza? Gli italiani non lo vogliono. Il 54% dei nostri connazionali voterebbe 'sì' all’abolizione del #Rd… - sysmedia68 : RT @ilriformista: Il sondaggio Swg per La7. Secca bocciatura da parte degli italiani della misura introdotta dal governo Conte 1 https://t… - ilgiornale : Reddito di cittadinanza? Gli italiani non lo vogliono. Il 54% dei nostri connazionali voterebbe 'sì' all’abolizione… -