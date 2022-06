WWE Hell in a Cell 2022, tutti i risultati in diretta (Di lunedì 6 giugno 2022) La notte tra il 5 ed il 6 giugno è la notte di Hell in a Cell 2022. Il nuovo premium live event della WWE si tiene quest’anno alla Allstate Arena di Chicago, dove si disputano 7 match di grande rilievo. In particolare la WWE ci proporrà ben 7 match (almeno tra quelli annunciati ufficialmente) tra cui un solo Hell in a Cell. Il main event dello show dovrebbe essere proprio il match nella gabbia mentre ad aprire lo show sarà il match per il titolo femminile di Raw, in cui Bianca Belair difenderà la propria cintura dall’assalto di due rivali pluri-titolate come Asuka e Becky Lynch. Per seguire lo show -sempre e solo in lingua originale- bisognerà essere abbonati al WWE Network, la piattaforma di streaming della WWE. L’evento inizierà alle ore 2 italiane mentre all’una comincerà la ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 6 giugno 2022) La notte tra il 5 ed il 6 giugno è la notte diin a. Il nuovo premium live event della WWE si tiene quest’anno alla Allstate Arena di Chicago, dove si disputano 7 match di grande rilievo. In particolare la WWE ci proporrà ben 7 match (almeno tra quelli annunciati ufficialmente) tra cui un soloin a. Il main event dello show dovrebbe essere proprio il match nella gabbia mentre ad aprire lo show sarà il match per il titolo femminile di Raw, in cui Bianca Belair difenderà la propria cintura dall’assalto di due rivali pluri-titolate come Asuka e Becky Lynch. Per seguire lo show -sempre e solo in lingua originale- bisognerà essere abbonati al WWE Network, la piattaforma di streaming della WWE. L’evento inizierà alle ore 2 italiane mentre all’una comincerà la ...

