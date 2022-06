'Vince la logica del branco. Bisogna educare i giovani' - Cronaca - quotidiano.net

(Di lunedì 6 giugno 2022) Chiara Saraceno Professoressa, le molestie denunciate a capodanno, al raduno degli alpini, in treno dopo un rave. C'è un posto in cui le donne si possono sentire al sicuro? "Non molti, ahimè " ...

Advertising

giovamartinelli : @LorenzoNannetti @Amaccagno66Anna @jacopone2 @vespamayer Chissà perché, ma la logica/analisi della realtà 'vince' sempre sull'astrazione... - Escoalbar95 : @angianna78 @eaulamadonna1 Bhe anche questo è tautologico, l'uomo è fallibile per definizione. Solitamente chi sbag… - deman20181 : @mariolavia Ma perchè #Draghi ha detto che vuole presentarsi alle prox elezioni? Non mi pare E #renzi ha detto la… - _logica_mente_ : RT @PieEnne: @elisacm_ Massara con 65 milioni fonda un club da 0 e vince la CL lacrime - mafberla : RT @tint_adree: Lungo ma interessante post di Der Einzige: STUDENTESSA VINCE IL CAMPIONATO MONDIALE DI FILOSOFIA 'CONFUTANDO' ERACLITO, MA… -

QUOTIDIANO NAZIONALE

Chiara Saraceno Professoressa, le molestie denunciate a capodanno, al raduno degli alpini, in treno dopo un rave. C'è un posto in cui le donne si possono sentire al sicuro "Non molti, ahimè " ...La pioggia non abbandona per un momento i corridori quest'oggi, e diverse cadute ne sono la...così Taco van der Hoorn su un bravissimo Thimo Willems, con Tobias Bayer in terza posizione. ... "Vince la logica del branco Bisogna educare i giovani" Professoressa, le molestie denunciate a capodanno, al raduno degli alpini, in treno dopo un rave. C’è un posto in cui le donne si possono sentire al sicuro "Non molti, ahimè – risponde Chiara Saracen ...