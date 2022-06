Viene punta da una zecca: muore in ospedale dopo quattro giorni (Di lunedì 6 giugno 2022) Una donna di 70 anni Ulassai, in Ogliastra (Nuoro), è deceduta nella tarda mattinata di oggi, lunedì 6 giugno, nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Lanusei. La 70enne era stata ricoverata a causa di una grave infezione... Leggi su today (Di lunedì 6 giugno 2022) Una donna di 70 anni Ulassai, in Ogliastra (Nuoro), è deceduta nella tarda mattinata di oggi, lunedì 6 giugno, nel reparto di Rianimazione dell'di Lanusei. La 70enne era stata ricoverata a causa di una grave infezione...

