Ultime Notizie – I cinque titoli migliori del Ftse Mib, corre Iveco (Di lunedì 6 giugno 2022) Iveco guida la classifica dei cinque titoli migliori del Ftse Mib in una seduta tonica per gli industriali e i bancari quotati a Piazza Affari. Il titolo del gruppo dei veicoli commerciali segna un balzo del 3,51% a 6,31 euro. In spolvero Finecobank (+2,85% a 12,99 euro) e i titoli del comparto bancario, con Unicredit (+2,85%) e Intesa Sanpaolo (+2,83%). Chiude la classifica dei cinque titoli migliori del Ftse Mib Nexi, con un rialzo del 2,59%. Intanto il paniere principale della piazza milanese segna un progresso dell’1,45% a 24.517 punti, mentre lo spread Btp-Bund viaggia a 219 punti. Toniche anche le altre borse europee, con Londra (+1,32%), Francoforte (+1,24%) e Parigi (+1,30%). Ritraccia il prezzo del ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 6 giugno 2022)guida la classifica deidelMib in una seduta tonica per gli industriali e i bancari quotati a Piazza Affari. Il titolo del gruppo dei veicoli commerciali segna un balzo del 3,51% a 6,31 euro. In spolvero Finecobank (+2,85% a 12,99 euro) e idel comparto bancario, con Unicredit (+2,85%) e Intesa Sanpaolo (+2,83%). Chiude la classifica deidelMib Nexi, con un rialzo del 2,59%. Intanto il paniere principale della piazza milanese segna un progresso dell’1,45% a 24.517 punti, mentre lo spread Btp-Bund viaggia a 219 punti. Toniche anche le altre borse europee, con Londra (+1,32%), Francoforte (+1,24%) e Parigi (+1,30%). Ritraccia il prezzo del ...

