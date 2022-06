Traffico Roma del 06-06-2022 ore 08:30 (Di lunedì 6 giugno 2022) Luceverde Roma Buongiorno e ben ritrovati in studio Massimo veschi sul Raccordo Anulare si incontrano Code in carreggiata interna tra Prenestina e Ardeatina e sull’ esterna della diramazione Roma Sud alla rustica ed ancor rallentamenti con code a tratti tra la Siria e la via Aurelia intanto aumenta il Traffico in entrata in città e si sta in coda sul tratto Urbano della A24 3 Settecamini e la tangenziale stessa cosa sulla via Flaminia da Labaro a via dei Due Ponti sulla Salaria della motorizzazione civile all’aeroporto dell’Urbe code che ritroviamo anche sulla via Pontina 3 Castel di Decima è l’Eur momento le code anche in tangenziale al momento presenti tra la Tiburtina e via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico fuori città per lavori abbiamo code sulla A1 Roma Firenze tra il bivio per la diramazione ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 6 giugno 2022) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati in studio Massimo veschi sul Raccordo Anulare si incontrano Code in carreggiata interna tra Prenestina e Ardeatina e sull’ esterna della diramazioneSud alla rustica ed ancor rallentamenti con code a tratti tra la Siria e la via Aurelia intanto aumenta ilin entrata in città e si sta in coda sul tratto Urbano della A24 3 Settecamini e la tangenziale stessa cosa sulla via Flaminia da Labaro a via dei Due Ponti sulla Salaria della motorizzazione civile all’aeroporto dell’Urbe code che ritroviamo anche sulla via Pontina 3 Castel di Decima è l’Eur momento le code anche in tangenziale al momento presenti tra la Tiburtina e via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico fuori città per lavori abbiamo code sulla A1Firenze tra il bivio per la diramazione ...

romaatac1 : ?? #BusRoma #Roma #RomaNord #atac ??Incidente in via del #ForoItalico alt. corso di Francia, traffico intenso tra cir… - VAIstradeanas : 08:44 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Guidonia - Montecelio (Km 555) e A1 Svincol… - romaatac1 : ?? #BusRoma #Roma #RomaOvest #atac #RomaTPL ?? Incidente in via di #Boccea alt. via Nazareth, traffico rallentato dir… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico in entrata in città ?????? Flaminia code tra Raccordo Anulare e Due Ponti ?????? Salaria code tra F… -