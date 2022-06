Tiro con l’arco, Europei Monaco 2022: calendario, programma, orari e italiani in gara (Di lunedì 6 giugno 2022) Il momento tanto atteso è finalmente arrivato, a partire da domani, martedì 7 giugno, prenderanno il via gli Europei 2022 di Tiro con l’arco di Monaco di Baviera, che termineranno domenica 12 giugno. Gli azzurri sono pronti a scendere in campo andando a caccia di preziose medaglie: tra i principali protagonisti Mauro Nespoli e Lucilla Boari, medagliati ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, e per la prima volta con i “normodotati” l’azzurra paralimpica Elisabetta Mijno. IL programma DI gara Martedì 7 giugno Qualifiche del compound al mattino e qualifiche olimpico al pomeriggio. Mercoledì 8 giugnoPrimi due turni eliminatori individuali e gara mixed team fino alle semifinali. Giovedì 9 giugno Competizioni a squadre con le sfide dagli ottavi alle ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 giugno 2022) Il momento tanto atteso è finalmente arrivato, a partire da domani, martedì 7 giugno, prenderanno il via glidicondidi Baviera, che termineranno domenica 12 giugno. Gli azzurri sono pronti a scendere in campo andando a caccia di preziose medaglie: tra i principali protagonisti Mauro Nespoli e Lucilla Boari, medagliati ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, e per la prima volta con i “normodotati” l’azzurra paralimpica Elisabetta Mijno. ILDIMartedì 7 giugno Qualifiche del compound al mattino e qualifiche olimpico al pomeriggio. Mercoledì 8 giugnoPrimi due turni eliminatori individuali emixed team fino alle semifinali. Giovedì 9 giugno Competizioni a squadre con le sfide dagli ottavi alle ...

Advertising

sportli26181512 : Basket, ecco a voi il tiro da 21 punti: IL VIDEO: Sette palloni, grandi esultanze e tentativi esilaranti (alcuni be… - sportface2016 : #Tiroarco, #EuropeanGames Monaco 2022: calendario, programma, orari e italiani in gara - fran_ozgegurel : @bilancia_13 Mi tiro in ballo anch'io e faccio un mea culpa, perché a volte invece di ignorare, reagisco anche in m… - spyheeda : RT @ltcastle_: @ tutto quelli che rompono il cazzo dicendo a joseph quinn che sta meglio con i capelli lunghi e lo hanno fatto piangere per… - fauci78 : @valvolo81 Te li tiro con la fionda ?? -