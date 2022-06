Summer Game Fest 2022: confermato il gameplay trailer di Modern Warfare 2 (Di lunedì 6 giugno 2022) Nelle scorse ore, i canali ufficiali del Summer Game Fest hanno confermato la presenza del primo Gameplay trailer di Call of Duty: Modern Warfare 2, scopriamo insieme tutti i dettagli Il mese di giugno è ufficialmente iniziato, così come la curva di hype che ci accompagnerà, specialmente in queste prime due settimane, lungo tutti gli eventi. L’E3 2022 non si terrà ufficialmente parlando, ma ormai le grandi aziende hanno tutte segnato una data in cui mostrare le grandi novità o gli aggiornamenti più importanti dei titoli attesi. Si inizierà proprio il prossimo giovedì 9 giugno con il Summer Game Fest, una delle kermesse più attese dai videogiocatori ogni anno, che alle 21 ora ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 6 giugno 2022) Nelle scorse ore, i canali ufficiali delhannola presenza del primoplaydi Call of Duty:2, scopriamo insieme tutti i dettagli Il mese di giugno è ufficialmente iniziato, così come la curva di hype che ci accompagnerà, specialmente in queste prime due settimane, lungo tutti gli eventi. L’E3non si terrà ufficialmente parlando, ma ormai le grandi aziende hanno tutte segnato una data in cui mostrare le grandi novità o gli aggiornamenti più importanti dei titoli attesi. Si inizierà proprio il prossimo giovedì 9 giugno con il, una delle kermesse più attese dai videogiocatori ogni anno, che alle 21 ora ...

