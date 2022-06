Sabatini, io bugiardo per Iervolino? Verrà in tribunale con me (Di lunedì 6 giugno 2022) "Non diceva questo quando mi chiedeva quasi piangendo di salvare la Salernitana, sulle commissioni sono d'accordo, non le pagasse". Ai microfoni di Radio Anch'io Sport l'ex direttore sportivo della ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 6 giugno 2022) "Non diceva questo quando mi chiedeva quasi piangendo di salvare la Salernitana, sulle commissioni sono d'accordo, non le pagasse". Ai microfoni di Radio Anch'io Sport l'ex direttore sportivo della ...

Advertising

SiamoPartenopei : Iervolino: 'Sabatini bugiardo. Merita la Champions? Ma se non sa neanche usare un computer' - SiamoPartenopei : Pres. Salernitana su Sabatini: “Un bugiardo, non pagherò mai certe commissioni! Non sa mandare manco una mail…” - CalcioOggi : Salernitana, Iervolino all'attacco: 'Sabatini è un bugiardo' - Sportmediaset - Sport Mediaset - Salernogranata : Iervolino: 'Sabatini è stato bugiardo' - News24_it : Salernitana, Iervolino all'attacco: 'Sabatini è un bugiardo' - Sportmediaset - Sport Mediaset -