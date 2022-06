Robert Downey Jr. svela il suo nuovo look: l'attore ha i capelli blu (Di lunedì 6 giugno 2022) Robert Downey Jr. ha celebrato la vittoria della squadra di baseball del figlio sui social media sfoggiando un inedito look con i capelli blu. Robert Downey Jr. sfoggia un look decisamente nuovo e inedito. L'attore ha pubblicato sui social media foto e video che mostrano il suio nuovo taglio di capelli, ma ad attirare l'attenzione è soprattutto il colore, visto che la star di Iron Man sfoggia una chioma blu. Nei post pubblicati di recente, Robert Downey Jr. è ritratto insieme alla moglie Susan alla partita di baseball del figlio minore. "Congratulazioni ai campioni della Malibu Little League 2022 AAA" scrive Downey pubblicando un video del team che ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 6 giugno 2022)Jr. ha celebrato la vittoria della squadra di baseball del figlio sui social media sfoggiando un ineditocon iblu.Jr. sfoggia undecisamentee inedito. L'ha pubblicato sui social media foto e video che mostrano il suiotaglio di, ma ad attirare l'attenzione è soprattutto il colore, visto che la star di Iron Man sfoggia una chioma blu. Nei post pubblicati di recente,Jr. è ritratto insieme alla moglie Susan alla partita di baseball del figlio minore. "Congratulazioni ai campioni della Malibu Little League 2022 AAA" scrivepubblicando un video del team che ...

Advertising

BestMovieItalia : Robert Downey Jr., la star di Iron Man lascia i fan a bocca aperta con un nuovo look [FOTO] - - badtasteit : #RobertDowneyJr. sfoggia su Twitter il suo nuovo colore di capelli - fixsxng : @justlikemyg io purtroppo amo anche robert downey junior?? - NavingNavi : Madonna come sta invecchiando Robert Downey JR. Mollare Iron Man lo ha letteralmente ucciso - BestMovieItalia : Da Robert Downey Jr. a Tom Cruise: 10 star che usano strani trucchi sul set per recitare meglio -… -