Prima i no-vax, ora i putiniani d'Italia: le liste di proscrizione dei "democratici" fanno vomitare (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 6 giu – I "putiniani d'Italia". Una lista, bella corposa, nel mirino del Copasir, come riporta anche il Giornale insieme ad altri quotidiani mainstream. putiniani d'Italia, attenti! Strumenti della propaganda russa, quella che esiste solo se viene da Mosca e, per carità, non riguarda l'Occidente libero e democratico. Quell'occidente dove ognuno è libero di esprimere la propria opinione senza essere oggetto di indagine…anzi no. Visto che il Copasir, Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, a quanto pare l'indagine la fa eccome, e la spiattella pure su mezza stampa nazionale. La dirige verso chi, con fare manicheo, è definito "putiniano". Cosa significhi putiniano poi è un altro affare misterioso. Non dare ogni ragione all'Occidente è putiniano? Rimarcare sul percorso che ha condotto alla guerra in ...

