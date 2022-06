Otto missili in risposta agli attacchi di Pyongyang. Usa e Seul, pazienza finita (Di lunedì 6 giugno 2022) Le forze armate statunitensi e sudcoreane hanno lanciato Otto missili balistici in mare, in risposta a un lancio missilistico nordcoreano avvenuto domenica. I lanci miravano a dimostrare la capacità di rispondere rapidamente e accuratamente agli attacchi di Pyongyang, ha fatto sapere l'esercito di Seul. Domenica l'esercito sudcoreano aveva rilevato, da parte della Corea del Nord, il lancio di Otto missili a corto raggio in 35 minuti da almeno quattro luoghi diversi, comprese le aree costiere occidentali e orientali e due aree interne a nord e vicino alla capitale, Pyongyang. Si è trattato del 18esimo test missilistico della Corea del Nord solo nel 2022: tra questi, nei mesi scorsi ... Leggi su iltempo (Di lunedì 6 giugno 2022) Le forze armate statunitensi e sudcoreane hanno lanciatobalistici in mare, ina un lanciostico nordcoreano avvenuto domenica. I lanci miravano a dimostrare la capacità di rispondere rapidamente e accuratamentedi, ha fatto sapere l'esercito di. Domenica l'esercito sudcoreano aveva rilevato, da parte della Corea del Nord, il lancio dia corto raggio in 35 minuti da almeno quattro luoghi diversi, comprese le aree costiere occidentali e orientali e due aree interne a nord e vicino alla capitale,. Si è trattato del 18esimo teststico della Corea del Nord solo nel 2022: tra questi, nei mesi scorsi ...

