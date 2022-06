Non è l'Arena, Gaia Tortora durissima contro Massimo Giletti: "Oltre il ridicolo" (Di lunedì 6 giugno 2022) La vicedirettrice del tg di La7 si è sfogata su Twitter dove ha commentato così: 'Post muto, perché davvero siamo Oltre il ridicolo '. Insomma le accuse a Giletti arrivino proprio dai vertici ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) La vicedirettrice del tg di La7 si è sfogata su Twitter dove ha commentato così: 'Post muto, perché davvero siamoil'. Insomma le accuse aarrivino proprio dai vertici ...

Advertising

il_cappellini : Stasera Non è l'arena va in onda da Mosca. La prossima settimana torna in trasferta a Roma - Piu_Europa : Ieri a Non è l’Arena si è forse raggiunto il punto più basso dei talk show. 35 minuti di vera e propria propaganda… - ilfoglio_it : 'Mi ritrovo in un asservimento totale alla peggiore propaganda che ci possa essere'. Alessandro Sallusti ieri era o… - AnnaMolinaro9 : ULTIM’ORA - Momenti di panico in studio a Non è l’Arena stasera: Giletti colto da malore improvviso in diretta - pietrop15671757 : Non è l'Arena da Mosca, la furia di Sallusti e Giletti sviene: in quanti hanno visto il programma -