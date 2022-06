Manuel Bortuzzo | senza filtri sull’ex fidanzata Lulù | «Non me ne frega un ca**o»

Leggi su blog.libero

(Di lunedì 6 giugno 2022) Parola a. L’ex gieffino, intervistato al programma radiofonico di Radio Radio, “Non succederà più”, ha fatto chiarezzaLucrezia ‘’ Selassiè. «Non me neun ca…o» commentae sul gossip degli ultimi giorni che lo vedrebbe accanto all’ex volto di Uomini e donne, Giulia Latini: «Però ritrovo articoli, insulti alla mia ex, Giulia la mia amica che conosco da sei anni». Dalla storia conè rimasto scottato per l’eco mediatico conseguitone. Per questo ha spiegato che la prossima relazione sentimentale che avrà ha intenzione di viverla lontanissimo dai riflettori della cronaca rosa: «Stavolta non vedranno mai la mia donna da nessuna parte, proprio per rispetto e il suo bene, non mi interessa più stare ...