Lutto a The Voice Senior: Antonella Clerici annuncia la scomparsa di una cantante (Di lunedì 6 giugno 2022) La giornata di ieri è stata caratterizzata da un Lutto che ha segnato molto profondamente tutto The Voice Senior e, in generale, la musica partenopea. Il 5 giugno 2022, infatti, si è spenta all'età di 81 anni Laura Grey, al secolo Vincenzina Agrillo. Un nome, questo, che tutti coloro che seguono il talent show di Rai 1 di certo conoscono bene dal momento che la donna è stata una delle concorrenti di maggiore successo. The Voice Senior: morta la cantante Laura Grey Nata ad Afragola il 24 marzo del 1941, Vincenzina Agrillo è morta ieri - 5 giugno 2022 - in un caldo pomeriggio estivo. A piangere la donna non sono solo i familiari, ma anche tutti gli appassionati di musica. Conosciuta da tutti come Laura Grey, la scomparsa ha scosso tantissime persone che hanno ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 6 giugno 2022) La giornata di ieri è stata caratterizzata da unche ha segnato molto profondamente tutto Thee, in generale, la musica partenopea. Il 5 giugno 2022, infatti, si è spenta all'età di 81 anni Laura Grey, al secolo Vincenzina Agrillo. Un nome, questo, che tutti coloro che seguono il talent show di Rai 1 di certo conoscono bene dal momento che la donna è stata una delle concorrenti di maggiore successo. The: morta laLaura Grey Nata ad Afragola il 24 marzo del 1941, Vincenzina Agrillo è morta ieri - 5 giugno 2022 - in un caldo pomeriggio estivo. A piangere la donna non sono solo i familiari, ma anche tutti gli appassionati di musica. Conosciuta da tutti come Laura Grey, laha scosso tantissime persone che hanno ...

