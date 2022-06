L’ Inter mette nel mirino Loftus-Cheek e prepara l’assalto finale a Dybala (Di lunedì 6 giugno 2022) L’asse Milano-Londra potrebbe farsi caldissimo perché m, oltre al possibile ritorno di Lukaku, l’Inter starebbe trattando con i Blues anche l’acquisto del centrocampista Loftus-Cheek. Sempre sul fronte delle entrate, le prossime ore saranno decisive per chiudere il discorso Dybala. Perché l’Inter vuole Loftus-Cheek? Parliamo di un non titolare inamovibile, ma di grande sostanza e forza fisica che manca nell’organico di Inzaghi. Classe 1996, originario della Guana, è cresciuto nelle giovanili del Chelsea ed ha il contratto in scadenza nel 2024. Quest’anno ha trovato poco spazio, motivo per cui è intenzionato a fare le valigie. I blues sono disposti ad accontentarlo al punto che lo hanno proposto ai nerazzurri in cambio di venti milioni. Un’opportunità che ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 6 giugno 2022) L’asse Milano-Londra potrebbe farsi caldissimo perché m, oltre al possibile ritorno di Lukaku, l’starebbe trattando con i Blues anche l’acquisto del centrocampista. Sempre sul fronte delle entrate, le prossime ore saranno decisive per chiudere il discorso. Perché l’vuole? Parliamo di un non titolare inamovibile, ma di grande sostanza e forza fisica che manca nell’organico di Inzaghi. Classe 1996, originario della Guana, è cresciuto nelle giovanili del Chelsea ed ha il contratto in scadenza nel 2024. Quest’anno ha trovato poco spazio, motivo per cui è intenzionato a fare le valigie. I blues sono disposti ad accontentarlo al punto che lo hanno proposto ai nerazzurri in cambio di venti milioni. Un’opportunità che ...

