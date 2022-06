Guerra in Ucraina, diretta. Mosca: «Più armi darete a Kiev, più avanzeremo». Londra fornisce nuovi lanciarazzi a lunga gittata (Di lunedì 6 giugno 2022) Guerra in Ucraina, le notizie in diretta oggi 6 giugno, 103° giorno dall'invasione voluta dalla Russia di Putin. Dopo oltre un mese, la Guerra torna a Kiev. Un bombardamento... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 6 giugno 2022)in, le notizie inoggi 6 giugno, 103° giorno dall'invasione voluta dalla Russia di Putin. Dopo oltre un mese, latorna a. Un bombardamento...

Advertising

rulajebreal : Allora ?@giammarcosicuro? adesso capisci di quale orrore stiamo parlando? Possiamo convenire sul fatto che i russi… - LaStampa : Dal Covid all'Ucraina, l'importante è disinformare: i siti di fake news sulla pandemia ora parlano di guerra.… - GuidoDeMartini : ?? VOLEVANO ANCORA TERRORIZZARE TUTTI MA NON FUNZIONA PIÙ ?? Hanno provato a replicare la narrazione terroristica de… - Ilmarchese15 : RT @ConniCostini: Vi sembra normale che usano la 'guerra in Ucraina' per incrementare i prezzi dei prodotti alimentari? - PaoloCaminiti1 : RT @OrtigiaP: L'Ucraina non può pretendere che combattiamo la sua guerra. Abbiamo lasciato sola la Somalia.Non abbiamo inviato armi per non… -