Giro del Delfinato 2022: la fuga beffa il gruppo, tappa e maglia per Alexis Vuillermoz (Di lunedì 6 giugno 2022) Esulta la fuga nella seconda tappa del Giro del Delfinato 2022: sul traguardo di Brives-Charensac i velocisti sono anticipati e ad esultare è un eccellente Alexis Vuillermoz. Colpo doppio per il transalpino della Total Energies: successo parziale (il nono della carriera, non trionfava da oltre tre anni) e prima piazza in classifica generale grazie agli abbuoni. Sei corridori a formare la fuga di giornata, partita dopo una ventina di chilometri: Kevin Vermaerke (Team DSM), Anders Skaarseth (Uno-X Pro Cycling Team), Anthony Delaplace (Team Arkéa Samsic), Xandres Vervloesem (Lotto Soudal) e Olivier Le Gac (Groupama – FDJ) e Alexis Vuillermoz (TotalEnergies).

