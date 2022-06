È la patologia della mano più diffusa ma anche sottovalutata. Un esperto ci spiega come riconoscere i sintomi della sindrome del tunnel carpale e perché la diagnosi precoce può fare la differenza (Di lunedì 6 giugno 2022) Si tratta in assoluto del disturbo a carico della mano più diffuso tra la popolazione. Parliamo della sindrome del tunnel carpale, una patologia che colpisce con un’incidenza maggiore le donne e che, se trascurata, può comportare danni irreversibili. Sebbene siano senz’ombra di dubbio la parte del corpo che utilizziamo più spesso nella vita di tutti i giorni, le mani e la loro salute tendono infatti ad essere spesso trascurate con il rischio di trascinare a lungo quelli che sembrano solo piccoli fastidi ma che possono in realtà rivelarsi la spia di un problema. Cos’è quindi la sindrome del tunnel carpale? come si manifesta? E quali sono le cure oggi a ... Leggi su iodonna (Di lunedì 6 giugno 2022) Si tratta in assoluto del disturbo a caricopiù diffuso tra la popolazione. Parliamodel, unache colpisce con un’incidenza maggiore le donne e che, se trascurata, può comportare danni irreversibili. Sebbene siano senz’ombra di dubbio la parte del corpo che utilizziamo più spesso nella vita di tutti i giorni, le mani e la loro salute tendono infatti ad essere spesso trascurate con il rischio di trascinare a lungo quelli che sembrano solo piccoli fastidi ma che possono in realtà rivelarsi la spia di un problema. Cos’è quindi ladelsi manifesta? E quali sono le cure oggi a ...

