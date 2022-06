Di Maria, che succede? Ecco perchè l’argentino ha dei dubbi: tutta colpa sua (Di lunedì 6 giugno 2022) Una trattativa non ancora chiusa; la Juventus deve ancora attendere per l’ufficialità di Di Maria anche se il rischio di perderlo è grave. Protagonista nella finalissima contro l’Italia, dominata dall’Argentina dal primo all’ultimo minuto, Di Maria potrebbe essere un nuovo giocatore della Juventus. In scadenza di contratto con il PSG, l’argentino potrebbe essere il sostituto perfetto di Dybala; il classe 1988 ha dimostrato di poter essere ancora decisivo con la sua immensa qualità e la capacità di andare a creare la superiorità numerica negli ultimi venti/venticinque metri. Nella trattativa per portare Di Maria alla Juventus la difficoltà principale sembrava essere sulla durata del contratto: da una parte il giocatore a chiedere un anno, dall’altra la società che preferirebbe offrire un biennale. Negli ultimi tempi ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 6 giugno 2022) Una trattativa non ancora chiusa; la Juventus deve ancora attendere per l’ufficialità di Dianche se il rischio di perderlo è grave. Protagonista nella finalissima contro l’Italia, dominata dall’Argentina dal primo all’ultimo minuto, Dipotrebbe essere un nuovo giocatore della Juventus. In scadenza di contratto con il PSG,potrebbe essere il sostituto perfetto di Dybala; il classe 1988 ha dimostrato di poter essere ancora decisivo con la sua immensa qualità e la capacità di andare a creare la superiorità numerica negli ultimi venti/venticinque metri. Nella trattativa per portare Dialla Juventus la difficoltà principale sembrava essere sulla durata del contratto: da una parte il giocatore a chiedere un anno, dall’altra la società che preferirebbe offrire un biennale. Negli ultimi tempi ...

