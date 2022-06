Denise Pipitone, possibile svolta nel caso: è stata portata in Umbria? (Di lunedì 6 giugno 2022) Potrebbe arrivare una svolta nel caso sulla scomparsa di Denise Pipitone. Durante il processo all’ex pm Maria Angioini, che indagò per prima sulla scomparsa della bambina di Mazara del Vallo, sono emersi dettagli veramente sconvolgenti. Denise potrebbe essere stata portata in Umbria subito dopo il rapimento avvenuto a Mazara del Vallo. In questo articolo vi sveliamo tutti i dettagli. (Continua dopo la foto…) Il caso Denise Pipitone Il caso di Denise Pipitone è uno dei più famosi nella storia giudiziaria italiana, oltre ad essere uno dei più lunghi e soprattutto uno dei più costosi. Sono stati spesi più di 30 milioni di euro in questi anni per le ... Leggi su tvzap (Di lunedì 6 giugno 2022) Potrebbe arrivare unanelsulla scomparsa di. Durante il processo all’ex pm Maria Angioini, che indagò per prima sulla scomparsa della bambina di Mazara del Vallo, sono emersi dettagli veramente sconvolgenti.potrebbe essereinsubito dopo il rapimento avvenuto a Mazara del Vallo. In questo articolo vi sveliamo tutti i dettagli. (Continua dopo la foto…) IlIldiè uno dei più famosi nella storia giudiziaria italiana, oltre ad essere uno dei più lunghi e soprattutto uno dei più costosi. Sono stati spesi più di 30 milioni di euro in questi anni per le ...

