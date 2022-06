Cremonese, per la porta piace Radu dell’Inter: le ultime (Di lunedì 6 giugno 2022) La Cremonese si sta guardando intorno per il ruolo di portiere: Radu è uno dei nomi nella lista di Braida Tra i giocatori in uscita dall’Inter c’è senza dubbio Radu. Il portiere rumeno è chiuso da Handanovic, dall’arrivo di Onana e dal rinnovo di Cordaz. Sarebbe la quarta scelta, troppo per un ragazzo che ha voglia di emergere. La Cremonese in questo senso potrebbe essere una ancora di salvezza per l’estremo difensore. Braida ha messo il suo nome in cima alla lista dei desideri per la porta. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 giugno 2022) Lasi sta guardando intorno per il ruolo di portiere:è uno dei nomi nella lista di Braida Tra i giocatori in uscita dall’Inter c’è senza dubbio. Il portiere rumeno è chiuso da Handanovic, dall’arrivo di Onana e dal rinnovo di Cordaz. Sarebbe la quarta scelta, troppo per un ragazzo che ha voglia di emergere. Lain questo senso potrebbe essere una ancora di salvezza per l’estremo difensore. Braida ha messo il suo nome in cima alla lista dei desideri per la. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

acmilan : Una prima storica: complimenti all'@ACMonza per la promozione in Serie A. Ci vediamo la prossima stagione, insieme… - ParmaLiveTweet : Il pagellone 2021/2022 di - Agenzia_Ansa : Madonna a seno nudo al Pride, polemiche a Cremona. Il centrodestra contro il patrocinio. Il patron della Cremonese:… - iltirreno : FENOMENO MAX - Le parole degli amici di sempre: «Massimiliano per me è come un fratello e mi vengono i brividi al p… - fisco24_info : Madonna a seno nudo al Pride, polemiche a Cremona: Centrodestra contro patrocinio. Patron Cremonese, immagini stona… -

Under 21, Lussemburgo - Italia: diretta live e risultato in tempo reale Alcuni di loro hanno giocato tantissimo, per fortuna: qualcuno con degli esiti molto belli come i giocatori della Cremonese, qualcun altro con qualche scoria più difficile da smaltire come la ... Allenatori Serie A, le panchine della stagione 2022 - 2023 ... che prenderà il via con la prima giornata il 14 agosto, ecco il quadro delle panchine per l'anno ... rispettivamente, Baroni e Stroppa mentre l'altra new entry nella massima categoria, la Cremonese, ... La Provincia di Cremona e Crema Pride:dopo 'l'oltraggio', a Cremona rosario riparatore in piazza la comunità cristiana cremonese ha organizzato ieri sera in piazza del Comune, con un movimento spontaneo nato nelle parrocchie, un rosario con preghiera, per riparare - hanno detto i presenti - ... La Cremonese punta alla conferma di Zanimacchia La Cremonese proverà a far valere i buoni rapporti con la Juventus per tenere in rosa Luca Zanimacchia, esterno d'attacco classe 1998 di proprietà dei bianconeri, anche nella prossima stagione. Come ... Alcuni di loro hanno giocato tantissimo,fortuna: qualcuno con degli esiti molto belli come i giocatori della, qualcun altro con qualche scoria più difficile da smaltire come la ...... che prenderà il via con la prima giornata il 14 agosto, ecco il quadro delle panchinel'anno ... rispettivamente, Baroni e Stroppa mentre l'altra new entry nella massima categoria, la, ... Cremo sui giovani: Bove e non solo... la comunità cristiana cremonese ha organizzato ieri sera in piazza del Comune, con un movimento spontaneo nato nelle parrocchie, un rosario con preghiera, per riparare - hanno detto i presenti - ...La Cremonese proverà a far valere i buoni rapporti con la Juventus per tenere in rosa Luca Zanimacchia, esterno d'attacco classe 1998 di proprietà dei bianconeri, anche nella prossima stagione. Come ...