Cosa fanno le donne quando nessuno le guarda? 15 illustrazioni per raccontarvelo (Di lunedì 6 giugno 2022) Se lo sono domandato praticamente tutti gli uomini del mondo: che Cosa fanno realmente le donne quando nessuno le guarda? Sembra un arcano incomprensibile e affascinante per l’universo maschile, quello di riuscire a capire Cosa in realtà facciano quando sono completamente sole, certe di non essere “spiate” da nessuno, nell’intimità delle loro case ma anche per strada, al ristorante o al bar. La risposta ha provato a darla Sally Nixon, giovane e bravissima disegnatrice dell’Arkansas, ma in realtà questa sembra essere: niente di particolarmente eclatante. Già, perché Sally Nixon ha deciso di iniziare ad illustrare, giorno dopo giorno, proprio quello che lei, le sue amiche e in generale le ragazze fanno ... Leggi su robadadonne (Di lunedì 6 giugno 2022) Se lo sono domandato praticamente tutti gli uomini del mondo: cherealmente lele? Sembra un arcano incomprensibile e affascinante per l’universo maschile, quello di riuscire a capirein realtà faccianosono completamente sole, certe di non essere “spiate” da, nell’intimità delle loro case ma anche per strada, al ristorante o al bar. La risposta ha provato a darla Sally Nixon, giovane e bravissima disegnatrice dell’Arkansas, ma in realtà questa sembra essere: niente di particolarmente eclatante. Già, perché Sally Nixon ha deciso di iniziare ad illustrare, giorno dopo giorno, proprio quello che lei, le sue amiche e in generale le ragazze...

Advertising

CottarelliCPI : Ma perché i media (forse in Italia più che altrove) non fanno che ripetere qualunque cosa Elon Musk abbia da dire s… - MonicaCirinna : Leggo su #Ansa 'Io faccio quello che fanno altri in UE, parlando con le due parti, con #Ucraina e #Russia', una cos… - heather_parisi : “Gli USA hanno finanziato dal 2005 laboratori di tipo quattro strettamente legati all’industria delle armi. La dom… - Arrow590261572 : @chevalasco @fabiopi1000 @Zingara98446058 @confundustria 'Facciamo schifo, fuori è meglio' perché questa cosa ci ha… - AvvocatoLorenti : RT @GuidoCocolo: @AvvocatoLorenti Ma cosa sperano Zelensky ed il suo sponsor Boris ? Che i russi si ritirino perche’ il comico avra i missi… -