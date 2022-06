Coniglio imbrattato con la vernice rossa e abbandonato per strada - Cronaca - lanazione.it (Di lunedì 6 giugno 2022) 'Fluo' il coniglietto imbrattato di vernice e abbandonato. Salvato dalla volontaria Ritrovato un coniglietto domestico imbrattato con vernice e abbandonato in un Parco giochi di Prato. Il piccolo ... Leggi su lanazione (Di lunedì 6 giugno 2022) 'Fluo' il conigliettodi. Salvato dalla volontaria Ritrovato un coniglietto domesticoconin un Parco giochi di Prato. Il piccolo ...

Advertising

marcoranieri72 : RT @qn_lanazione: #Prato. Coniglio imbrattato con la vernice rossa e abbandonato per strada - Nazione_Prato : Coniglio imbrattato con la vernice rossa e abbandonato per strada - Nazione_Prato : Prato, un coniglio imbrattato con vernice rossa e abbandonato. Salvato dai volontari - qn_lanazione : #Prato. Coniglio imbrattato con la vernice rossa e abbandonato per strada -