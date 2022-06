Concorso di colpa senza attenzione "particolare" nello scendere dal marciapiede (Di lunedì 6 giugno 2022) Giuseppe Falcone - Singolare e non condivisibile sentenza del Giudice di Pace di Rodi G.co (FG) che ha riconosciuto un Concorso di colpa del danneggiato ritenendo che chi scende dal marciapiede debba adottare un'attenzione particolare. Leggi su studiocataldi (Di lunedì 6 giugno 2022) Giuseppe Falcone - Singolare e non condivisibile sentenza del Giudice di Pace di Rodi G.co (FG) che ha riconosciuto undidel danneggiato ritenendo che chi scende daldebba adottare un'particolare.

