Advertising

Globalist.it

Inoltre, l'opposizione israeliana più di destra e ultranazionalista di sempre minaccia di votare contro i loro fratelli e sorelle ine di far ricadere su di loro quello che il ministro ...La recente escalation ine a Gerusalemme continua a essere uno degli sviluppi più importanti che a sua volta, ... Sebbene vi sia un certo ottimismo per quanto riguarda iambiziosi e le ... Cisgiordania, piani d’annessione: l’allievo Bennett supera il maestro Netanyahu Quel piano di annessione di una parte della Cisgiordania occupata, con la conseguente modifica unilaterale dei confini dello Stato ebraico, era troppo anche per il grande amico e “protettore” che, a ...Celebrati in Israele, per i palestinesi e alcuni paesi arabi i giorni di inizio giugno 1967 sono la memoria di una nuova sconfitta devastante, non solo Intervista a Ilan Pappè. Fallita la soluzione a ...