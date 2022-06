Charlène di Monaco: nuovo problema di salute (Di lunedì 6 giugno 2022) La Principessa è risultata positiva al Covid 19 Quando sembrava che il peggio fosse alle spalle per Charlène di Monaco ecco l’ombra del Covid 19. La Principessa, da qualche settimana, dopo essere tornata alla vita di “sempre”, è risultata positiva al Covid. A darne notizia i reali di Monaco, con le condizioni che per il momento non destano preoccupazione. In realtà un po’ di preoccupazione c’è visto che Charlène è stata sottoposta a diversi infortuni dopo l’infezione contratta in Sudafrica. Leggi anche: Charlène di Monaco, il peggio sembra alle spalle: presente anche al GP di Monaco Un malanno che non ci voleva dopo che da qualche settimana è tornata a farsi vedere e a presenziare agli eventi pubblico con il consorte Alberto e con i gemelli Jacques e ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 6 giugno 2022) La Principessa è risultata positiva al Covid 19 Quando sembrava che il peggio fosse alle spalle perdiecco l’ombra del Covid 19. La Principessa, da qualche settimana, dopo essere tornata alla vita di “sempre”, è risultata positiva al Covid. A darne notizia i reali di, con le condizioni che per il momento non destano preoccupazione. In realtà un po’ di preoccupazione c’è visto cheè stata sottoposta a diversi infortuni dopo l’infezione contratta in Sudafrica. Leggi anche:di, il peggio sembra alle spalle: presente anche al GP diUn malanno che non ci voleva dopo che da qualche settimana è tornata a farsi vedere e a presenziare agli eventi pubblico con il consorte Alberto e con i gemelli Jacques e ...

C'è preoccupazione per Charlene di Monaco dopo il tampone positivo al covid Era il momento della ripresa per Charlene di Monaco ma ancora fragile ha preso il covid e la preoccupazione è ... Alberto di Monaco coi figli: dov'è Charlene Charlene di Monaco è di nuovo assente perché malata. Positiva al Covid, ha di nuovo lasciato da solo suo marito coi figli. L'occasione questa volta è terzo Meeting dei Siti storici della Famiglia Grimaldi. E i ... Era il momento della ripresa per Charlene dima ancora fragile ha preso il covid e la preoccupazione è ...Charlene diè di nuovo assente perché malata. Positiva al Covid, ha di nuovo lasciato da solo suo marito coi figli. L'occasione questa volta è terzo Meeting dei Siti storici della Famiglia Grimaldi. E i ...