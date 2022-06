Casalnuovo, 19enne ferito a colpi di pistola per rubargli l’orologio (Di lunedì 6 giugno 2022) Il giovane è stato avvicinato, a Casalnuovo, da alcune persone a bordo di uno scooter, che lo hanno ferito alla gamba sinistra con un colpo d’arma da fuoco per rubargli l’orologio. Ieri sera, a Casalnuovo di Napoli, un comune poco distante dal capoluogo, un giovane è stato ferito a colpi di arma da fuoco. I Leggi su 2anews (Di lunedì 6 giugno 2022) Il giovane è stato avvicinato, a, da alcune persone a bordo di uno scooter, che lo hannoalla gamba sinistra con un colpo d’arma da fuoco per. Ieri sera, adi Napoli, un comune poco distante dal capoluogo, un giovane è statodi arma da fuoco. I

Advertising

zazoomblog : Casalnuovo gli rubano l’orologio e poi gli sparano: corsa in ospedale per 19enne - #Casalnuovo #rubano #l’orologio - cronachecampane : Casalnuovo, 19enne ferito a colpi di arma da fuoco #casalnuovo #incensurato - rep_napoli : Casalnuovo, sparano a un 19enne per rubargli l'orologio [aggiornamento delle 09:25] -