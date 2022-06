Bonus vacanze 2022: c’è un modo per averlo ma non lo conosce nessuno (Di lunedì 6 giugno 2022) Nonostante non sia stato prorogato per il 2022, c’è un modo per ottenere il Bonus vacanze. Ecco come averlo e come risparmiare Bonus vacanze 2022 (Pexels)Il governo non ha prorogato il Bonus vacanze, il provvedimento che consentiva alle famiglie di avere degli sconti sulla prenotazione di strutture al mare o in montagna per le proprie ferie. Questo sta rallentando molti nuclei nella scelta di andare in vacanza poiché, sommato anche ai rincari che hanno colpito anche quel settore, la spesa è ingente. Nelle ultime ore, però, è stato rivelato un modo per ottenere sconti e agevolazioni per andare in vacanza. Il segreto è conosciuto da pochi, eppure il bacino di utenti che potrebbe ... Leggi su ck12 (Di lunedì 6 giugno 2022) Nonostante non sia stato prorogato per il, c’è unper ottenere il. Ecco comee come risparmiare(Pexels)Il governo non ha prorogato il, il provvedimento che consentiva alle famiglie di avere degli sconti sulla prenotazione di strutture al mare o in montagna per le proprie ferie. Questo sta rallentando molti nuclei nella scelta di andare in vacanza poiché, sommato anche ai rincari che hanno colpito anche quel settore, la spesa è ingente. Nelle ultime ore, però, è stato rivelato unper ottenere sconti e agevolazioni per andare in vacanza. Il segreto è conosciuto da pochi, eppure il bacino di utenti che potrebbe ...

