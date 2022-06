Ascolti TV | Domenica 5 giugno 2022. Mina Settembre in replica (2,8 mln – 17.7%) meglio di Avanti un Altro (2,2 mln – 14.8%), Non è l’Arena 7.1%. Il Giubileo della Regina 20.6% su Rai1 e 4.5% su Rete4 (Di lunedì 6 giugno 2022) Mina Settembre Nella serata di ieri, Domenica 5 giugno 2022, su Rai1 Mina Settembre in replica ha conquistato 2.802.000 spettatori pari al 17.7% di share. Su Canale5 Avanti un Altro! Pure di Sera ha raccolto dAvanti al video 2.257.000 spettatori con uno share del 14.8%. Su Rai2 The Rookie ha interessato 1.107.000 spettatori (6.5%) e The Blacklist 612.000 spettatori (4.3%). Su Italia1 Il cavaliere oscuro – Il ritorno è scelto da 817.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 Via dei Matti N°0 ha incollato 696.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 568.000 spettatori (4.6%). Su La7 Non è l’Arena ha registrato 888.000 spettatori pari al ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 6 giugno 2022)Nella serata di ieri,, suinha conquistato 2.802.000 spettatori pari al 17.7% di share. Su Canale5un! Pure di Sera ha raccolto dal video 2.257.000 spettatori con uno share del 14.8%. Su Rai2 The Rookie ha interessato 1.107.000 spettatori (6.5%) e The Blacklist 612.000 spettatori (4.3%). Su Italia1 Il cavaliere oscuro – Il ritorno è scelto da 817.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 Via dei Matti N°0 ha incollato 696.000 spettatori (4.7%). SuZona Bianca totalizza un a.m. di 568.000 spettatori (4.6%). Su La7 Non èha registrato 888.000 spettatori pari al ...

