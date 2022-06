Antonino Spinalbese pronto per il GF Vip 7? La reazione di Belen Rodriguez

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 6 giugno 2022) Negli ultimi giorni, si sono susseguiti diversi rumor sulla presunta partecipazione dial Grande Fratello Vip 7. Stando alle sue parole, infatti, sembra abbia ricevuto la proposta da parte della produzione del reality show di Canale 5. Nonostante l’imprenditore non sia più insieme a, secondo un’indiscrezione da parte di The Pipol Tv, pare che la showgirl non abbia preso bene questa possibilità. Potrebbe interessarti:sarà un nuovo concorrente del GF Vip 7? La rivelazione GF Vip 7,potrebbe far parte del cast:contrariahanno fatto battere il ...