“Aiutate Massimo”, Giletti ha un mancamento in diretta mentre è collegato da Mosca | VIDEO (Di lunedì 6 giugno 2022) Nel bel mezzo di una puntata surriscaldata da tensioni – prima con la portavoce del Ministro degli Esteri russo, poi con Alessandro Sallusti che ha abbandonato il collegamento con “Non è L’Arena” -, il conduttore della nota trasmissione di La7 si è sentito male ed è dovuto ricorrere all’aiuto delle persone presenti nel suo team dalla piazza Rossa di Mosca. Il malore di Giletti è stato raccontato, in diretta, dalla reazione di Myrta Merlino (presente nello studio di Roma). Poi, per fortuna, il giornalista si è ripreso ed è stato portato in un luogo caldo. Da «CIRO DOVE ODDIO ODDIO» A «Aiutate Massimo»#Giletti #NonelArena pic.twitter.com/buazvzEApa — Ciro Pellegrino (@ciropellegrino) June 5, 2022 Malore Giletti in diretta mentre è ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) Nel bel mezzo di una puntata surriscaldata da tensioni – prima con la portavoce del Ministro degli Esteri russo, poi con Alessandro Sallusti che ha abbandonato il collegamento con “Non è L’Arena” -, il conduttore della nota trasmissione di La7 si è sentito male ed è dovuto ricorrere all’aiuto delle persone presenti nel suo team dalla piazza Rossa di. Il malore diè stato raccontato, in, dalla reazione di Myrta Merlino (presente nello studio di Roma). Poi, per fortuna, il giornalista si è ripreso ed è stato portato in un luogo caldo. Da «CIRO DOVE ODDIO ODDIO» A «»##NonelArena pic.twitter.com/buazvzEApa — Ciro Pellegrino (@ciropellegrino) June 5, 2022 Maloreinè ...

Advertising

ciropellegrino : Da «CIRO DOVE ODDIO ODDIO» A «AIUTATE MASSIMO» #Giletti #NonelArena - Chancione : 'Aiutate Massimo!' è il nuovo slogan per la campagna a favore dell'utilizzo del Bonus Psicologo. #Giletti #NonelArena - PivaEdoardo : RT @Robycoppi: @Sfigattone Aiutate Massimo, è ostaggio dei Komunisti! La dura, pericolosa vita del reporter de guera... - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: Lieve mancamento per Giletti in diretta dalla Piazza Rossa di Mosca: 'Forse un calo di zuccheri'. Lo spavento di Myrta Merl… - GUERRIERA110 : RT @ImolaOggi: 'Oddio, aiutate Massimo', malore in diretta per Giletti a 'Non è l'arena' -