Acconto IMU, scadenza a breve: in questo caso siete esenti dal pagarlo! (Di lunedì 6 giugno 2022) A breve scadrà il termine per la prima rata IMU 2022. Ecco chi è esente e quali proprietà possono essere escluse dal pagamento Tra pochissimi giorni migliaia di italiani saranno chiamati a versare l’ennesima tassa salata dell’anno 2022. Ovvero l’Acconto dell’IMU, la nota e discussa tassazione sulle abitazioni di proprietà che ha sostituito da qualche L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 6 giugno 2022) Ascadrà il termine per la prima rata IMU 2022. Ecco chi è esente e quali proprietà possono essere escluse dal pagamento Tra pochissimi giorni migliaia di italiani saranno chiamati a versare l’ennesima tassa salata dell’anno 2022. Ovvero l’dell’IMU, la nota e discussa tassazione sulle abitazioni di proprietà che ha sostituito da qualche L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

greenMe_it : IMU, via al pagamento dell’acconto entro il 16 giugno: ecco come fare - WelfareNetwork : Acconto IMU entro il 16 giugno: possibilità di pagamento online - CitraroFrancitr : Acconto Imu: abitazione principale e fabbricati invenduti “osservati speciali” - ComuneAncona : Il 16 giugno scade il termine per il pagamento dell’acconto #IMU (Imposta municipale propria) per l’anno 2022. È po… - FinanciaLounge : La scadenza dell’acconto dell’imposta municipale sugli #immobili si avvicina #Imu -