Viabilità Roma Regione Lazio del 05-06-2022 ore 10:30 (Di domenica 5 giugno 2022) Viabilità DEL 5 GIUGNO 2022 ORE 10:20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO, DOVE AL MOMENTO NON SEGNALIAMO PARTICOLARI PROBLEMATICHE QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA CAMBIAMO ARGOMENTO TRASPORTO FERROVIARIO REASTANO SOSPESI I SERVIZI DELLE LINEE ALTA VELOCITA’ Roma-NAPOLI E Roma-SULMONA-PESCARA ENTRAMBI PER UN INCONVENIENTE TECNICO A Roma PRENESTINA I TRENI SONO STATI DEVIATI SUI PERCORSI DELLE LINEE FL6 Roma NAPOLI VIA CASSINO ED FL7 Roma NAPOLI VIA FORMIA CON RITARDI FINO A 90 MINUTI I DETTAGLI E TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE SUI CANALI ... Leggi su romadailynews (Di domenica 5 giugno 2022)DEL 5 GIUGNOORE 10:20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLATRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO, DOVE AL MOMENTO NON SEGNALIAMO PARTICOLARI PROBLEMATICHE QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA CAMBIAMO ARGOMENTO TRASPORTO FERROVIARIO REASTANO SOSPESI I SERVIZI DELLE LINEE ALTA VELOCITA’-NAPOLI E-SULMONA-PESCARA ENTRAMBI PER UN INCONVENIENTE TECNICO APRENESTINA I TRENI SONO STATI DEVIATI SUI PERCORSI DELLE LINEE FL6NAPOLI VIA CASSINO ED FL7NAPOLI VIA FORMIA CON RITARDI FINO A 90 MINUTI I DETTAGLI E TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE SUI CANALI ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, lite per la viabilità finisce in rissa sul Lungotevere: uomo in Ospedale - Gavrilina_Ritz : @MassiMigliorati Pericolosissimi.. io ci scherzo ma si moltiplicano come funghi e in città come Roma, dove la viabi… - rotaruchristina : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Traffico rallentato in viale dei Quattro Venti - rotaruchristina : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Traffico intenso via Cassia (Ospedale San Pietro Fatebenefratelli- Flaminia) - francesala : @PLRomaCapitale @Roma @gualtierieurope @romamobilita sarebbe il caso di intervenire a Piazza Pio XI per segnalare e… -

Viabilità Roma Regione Lazio del 05 - 06 - 2022 ore 07:30 VIABILITÀ DEL 5 GIUGNO 2022 ORE 07:20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ...DUE INCIDENTI RISPETTIVAMENTE NEL TRATTO TRA PONZANO ROMANO E IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE ROMA NORD ... Traffico Roma del 05 - 06 - 2022 ore 07:30 Luceverde Roma Buongiorno e Bentrovati al primo appuntamento della giornata a seguito di un incidente e i ...celebrazioni in Vaticano attenzione divieti di sosta e ai cambiamenti della viabilità sulle ... RomaDailyNews DEL 5 GIUGNO 2022 ORE 07:20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ...DUE INCIDENTI RISPETTIVAMENTE NEL TRATTO TRA PONZANO ROMANO E IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONENORD ...LuceverdeBuongiorno e Bentrovati al primo appuntamento della giornata a seguito di un incidente e i ...celebrazioni in Vaticano attenzione divieti di sosta e ai cambiamenti dellasulle ... Viabilità Roma Regione Lazio del 05-06-2022 ore 09:30 - RomaDailyNews