Vera Gemma e Soleil Sorge sparano a zero sui naufraghi (Di domenica 5 giugno 2022) Vera Gemma e Soleil Sorge sono in Honduras da circa due settimane e solo domani sera faranno il loro ingresso in Palapa. Una partecipazione che teoricamente sarebbe dovuta durare una settimana ma che pare, per problemi organizzativi, possa durare il tempo di una puntata. Nel dubbio, le due – con la complicità degli autori che gli hanno fatto delle domande – hanno un po’ sparato a zero sui naufraghi. Edoardo Tavassi sarebbe quello più rosicone “Perché lui scherza con tutti però poi non gli si può dire niente” / “Non voleva tagliarsi i capelli, non voleva mangiare il club sandwich… E daje bro!”. Carmen Di Pietro invece sarebbe quella più doppiogiochista. “Perché finge di essere amica del gruppo ma in realtà il suo unico alleato è il cibo!”. Vera Gemma e ... Leggi su biccy (Di domenica 5 giugno 2022)sono in Honduras da circa due settimane e solo domani sera faranno il loro ingresso in Palapa. Una partecipazione che teoricamente sarebbe dovuta durare una settimana ma che pare, per problemi organizzativi, possa durare il tempo di una puntata. Nel dubbio, le due – con la complicità degli autori che gli hanno fatto delle domande – hanno un po’ sparato asui. Edoardo Tavassi sarebbe quello più rosicone “Perché lui scherza con tutti però poi non gli si può dire niente” / “Non voleva tagliarsi i capelli, non voleva mangiare il club sandwich… E daje bro!”. Carmen Di Pietro invece sarebbe quella più doppiogiochista. “Perché finge di essere amica del gruppo ma in realtà il suo unico alleato è il cibo!”.e ...

