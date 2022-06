Uscita iOS 16 domani 6 giugno: come scaricare la prima beta (Di domenica 5 giugno 2022) iOS 16 verrà presentato ufficialmente domani 6 giugno durante il WWDC 2022. Si tratta di una major-release molto attesa, da cui ci si aspetta tanto, come accade di solito nel passaggio da un grande aggiornamento ad un altro. Nel primo giorno d’apertura dell’evento dedicato agli sviluppatori dovrebbe avere luogo proprio il rilascio della prima beta destinata ai developer, cui seguirà poi la Public beta destinata a tutti gli altri utenti desiderosi di provare le nuove funzioni che l’aggiornamento proporrà. La release in questione dovrebbe essere rilasciata tra la fine di giugno e l’inizio di luglio. Per quanto riguarda la versione stabile, invece, bisognerà attendere il mese di settembre, quando iOS 16 arriverà per tutti i dispositivi compatibili. In tal proposito, vi ... Leggi su optimagazine (Di domenica 5 giugno 2022) iOS 16 verrà presentato ufficialmentedurante il WWDC 2022. Si tratta di una major-release molto attesa, da cui ci si aspetta tanto,accade di solito nel passaggio da un grande aggiornamento ad un altro. Nel primo giorno d’apertura dell’evento dedicato agli sviluppatori dovrebbe avere luogo proprio il rilascio delladestinata ai developer, cui seguirà poi la Publicdestinata a tutti gli altri utenti desiderosi di provare le nuove funzioni che l’aggiornamento proporrà. La release in questione dovrebbe essere rilasciata tra la fine die l’inizio di luglio. Per quanto riguarda la versione stabile, invece, bisognerà attendere il mese di settembre, quando iOS 16 arriverà per tutti i dispositivi compatibili. In tal proposito, vi ...

