Romadailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l'informazione Buongiorno dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno nuovamente gli After in apertura le truppe di chi è fanno perso in alcune unità fino al 90% del loro militari nei combattimenti a severodonetsk Enel Marina orientale si stanno ritirando ha detto ieri il generale dell'esercito Russo la notizia è ribadita anche dal Ministero della Difesa Russo citato da interfax è il ministro degli Esteri ucraino con le Ball replica il presidente francese Macron secondo il quale mostra non dovrebbe essere umiliata per facilitare una soluzione diplomatica del conflitto gli appelli evitare illuminazione della Russia dice possono tu non mi ri la Francia e ogni altro paese che richieda perché la Russia che si mi sarebbe meglio che tutti ci concentrassimo su come rimettere la Russia al suo posto questo porterebbe pace

