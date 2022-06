Ucraina, Shevchenko: “Orgoglioso della nostra Nazionale” (Di domenica 5 giugno 2022) “Sono incredibilmente Orgoglioso della Nazionale di calcio Ucraina e dei nostri tifosi straordinari. Abbiamo dimostrato che lotteremo sempre sino alla fine, qualunque cosa accada, e che resteremo sempre insieme. Non tutto nella vita è determinato dal risultato. Passiamo insieme alle prossime vittorie. Gloria all’Ucraina“. Lo ha scritto sul suo profilo Instagram Andriy Shevchenko, dopo la sconfitta della Nazionale gialloblù nello spareggio di Cardiff contro il Galles. Al Mondiale vanno Bale e compagni grazie ad un autogol di Yarmolenko. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 5 giugno 2022) “Sono incredibilmentedi calcioe dei nostri tifosi straordinari. Abbiamo dimostrato che lotteremo sempre sino alla fine, qualunque cosa accada, e che resteremo sempre insieme. Non tutto nella vita è determinato dal risultato. Passiamo insieme alle prossime vittorie. Gloria all’“. Lo ha scritto sul suo profilo Instagram Andriy, dopo la sconfittagialloblù nello spareggio di Cardiff contro il Galles. Al Mondiale vanno Bale e compagni grazie ad un autogol di Yarmolenko. SportFace.

