Treno deragliato | in un video il binario deformato | caos per rientro da ponte

(Di domenica 5 giugno 2022) Ancora una giornata difficile per i passeggeri in transito a Roma, a seguito del deragliamento di un convoglio avvenuto venerdì. Le linee coinvolte sono quelle dell'alta velocità Roma - Napoli e Roma -...

CdT_Online : Le operazioni di soccorso nella località stanno continuando, ci sono ancora diversi dispersi - imsaekov : capito perché ieri c'era gente che aveva un botto di rirardo con i treni, praticamente un'ora dopo che siamo partit… - domenicosabell1 : ... e finalmente, il treno delle ffss dell'alta velocità, record su record è deragliato in galleria.. ... roma, l'a… - nicdemuro : +++ 20 operai in tuta gialla, a braccia conserte, che guardano il binario rotto. Nessuno al lavoro+++ E il danno a… - LUIGIVACCARO5 : Treno deraglia a Roma, ritardi di ore e viaggi cancellati: l'inferno dei passeggeri -

Ancora una giornata difficile per i passeggeri in transito a Roma, a seguito del deragliamento di un convoglio avvenuto venerdì. Le linee coinvolte sono quelle dell'alta velocità Roma - Napoli e Roma -...Leggi anchein galleria, ancora sospeso il traffico sull'Alta Velocità Roma - Napoli DeragliaAlta velocità, 'ondeggiamento anomalo' poi 'è andato a sbattere in galleria': ...Tra le 5 vittime finora confermate dell'incidente ferroviario di venerdì a Garmisch-Partenkirchen, in Baviera, ci sarebbe un bambino di 13 anni e due donne ucraine che avevano raggiunto da poco la Ger ...