Traffico Roma del 05-06-2022 ore 19 | 30

(Di domenica 5 giugno 2022) Luceverdema trovati dalla redazione Buonasera resta intenzionale circolazione a causa dei rientri dal ponte del 2 Giugno sul Raccordo Anulare brevi Code in carreggiata interna tra la Salaria nel quadrante Sud rallentamento in carreggiata esterna tra la Pontina è l’uscita Appia sulla-firenze coda tratti da Magliano Sabina aNord Fianono invariata la situazione sulla Civitavecchia dove ci sono code a tratti tra Santa Severa e Torrimpietra sullaL’Aquila code e attese alla barriera diEst per chi proviene naturalmente da L’Aquila quello che poi rientro sul tratto Urbano tra Portonaccio e la tangenziale est qualche problema è quella segnalato dalla polizia locale sulla Laurentina per un incidente avvenuto all’altezza della rotatoria di via di Vallerano sulla ...