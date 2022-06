Serena Autieri: la confessione in diretta, si è lasciata andare (Di domenica 5 giugno 2022) Serena Autieri, la confessione in diretta nel programma: ecco di cosa ha avuto modo di parlare l’attrice e conduttrice. Da diversi anni ormai Serena Autieri fa sfoggio del suo talento poliedrico, che le ha permesso di diventare un’affermata attrice e conduttrice, ma non solo; di recente, l’abbiamo vista protagonista del film Tre Sorelle di Enrico L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 5 giugno 2022), lainnel programma: ecco di cosa ha avuto modo di parlare l’attrice e conduttrice. Da diversi anni ormaifa sfoggio del suo talento poliedrico, che le ha permesso di diventare un’affermata attrice e conduttrice, ma non solo; di recente, l’abbiamo vista protagonista del film Tre Sorelle di Enrico L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

lillydessi : Vedi il post di Instagram di @serena_autieri - vezzi_rossella : Lorella Cuccarini scivola dalla sedia di Amici 21. Maria devi chiamare Serena Autieri. - cmanara77 : RT @niccolo_fabbri: Con #Dedicato, fermo al 10,29% di share, dopo #LineaBianca sono riusciti ad affossare anche #LineaBlu, ieri al 7,45%. S… - staineltuo__ : Serena autieri se non canta una canzone classica napoletana ogni volta che appare in una trasmissione televisiva po… - fortunatozeta : Serena Autieri pensa di vivere in un musical e chi sono io per dirle che non va bene. Dedicato, dedicato a te! -