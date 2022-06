Sciopero bianco all'Ama. E Roma è sempre più sporca (Di domenica 5 giugno 2022) È Sciopero bianco in Ama. Da domani, e fino al 15 giugno, sono state infatti indette assemblee dei lavoratori in tutte le sedi e per tutti i turni di lavoro. Il tam tam è partito l'altro ieri, alla luce delle continue denunce di cittadini e organi stampa sullo stato pietoso in cui versano, ancora le strade. E se confermate le assemblee, da domani sarà ancora peggio. Sotto accusa non solo l'impasse sugli impianti di smaltimento che, pur reale, rischia in questo momento di trasformarsi nel più classico degli specchietti per le allodole. Il nodo infatti, o meglio, uno dei tanti, è la carenza di personale e l'organizzazione di quello in servizio. Come più volte denunciato sulle pagine di questo giornale, afronte di circa 6mila dipendenti Ama, gli «operativi» in strada, ovvero gli operatori ecologici a tutti gli effetti, quelli per intenderci che possono ... Leggi su iltempo (Di domenica 5 giugno 2022) Èin Ama. Da domani, e fino al 15 giugno, sono state infatti indette assemblee dei lavoratori in tutte le sedi e per tutti i turni di lavoro. Il tam tam è partito l'altro ieri, alla luce delle continue denunce di cittadini e organi stampa sullo stato pietoso in cui versano, ancora le strade. E se confermate le assemblee, da domani sarà ancora peggio. Sotto accusa non solo l'impasse sugli impianti di smaltimento che, pur reale, rischia in questo momento di trasformarsi nel più classico degli specchietti per le allodole. Il nodo infatti, o meglio, uno dei tanti, è la carenza di personale e l'organizzazione di quello in servizio. Come più volte denunciato sulle pagine di questo giornale, afronte di circa 6mila dipendenti Ama, gli «operativi» in strada, ovvero gli operatori ecologici a tutti gli effetti, quelli per intenderci che possono ...

