Scintille tra Giletti e la portavoce di Lavrov Vi dovete vergognare | botta e risposta sul Donbass

(Di domenica 5 giugno 2022) Massimonel corso della puntata speciale di Non è l'Arena, in diretta da Mosca domenica 5 giugno, intervista Marija Zacharova, direttore del dipartimento informazione e stampa del Ministero degli esteri della Russia, la "voce" del Cremlino e del ministro Sergej. La donna "che ha rivoluzionato la comunicazione di Mosca", come da definizione di, dopo qualche problema tecnico di collegamento parte subito a tutto gas: chi sta rompendo i rapporti tra la Russia e l'Occidente siete voi. "Gli americani hanno per anni ostacolato la costruzione di gasdotti per portare il gas in Europa, poi il caso dei visti, posso parlare dello sport...", elenca Zacharova. "Ma questo vuol dire che la guerra in Ucraina è preventiva, per evitare che la Nato entrasse nel Paese? È un segnale agli Usa?" chiede allora ...